MURAÏE / Compagnie Dédale de clown Dimanche 24 septembre, 16h30 Le Volume Entrée libre et gratuite

Dans la rue, un tas de décombres.

Deux ouvriers s’activent pour déblayer et trier ce fatras d’objets en tous genres.

Soudain, ils se prennent à un jeu de construction. De surenchères en supercheries, ils s’approprient les objets de chacun d’eux, chacun s’invente son « petit chez soi ».

Progressivement, deux habitations de fortune se déploient devant le mur : le tas devient habitat.

Ils y jouent à voisiner et fantasment un mode de vie puis peu à peu, les passions s’aiguisent et les entraînent dans l’excès et la folie.

L’absurdité de leurs comportements finira-t-elle par leur nuire ?

A l’arrière de la salle de sport de la Vallée de la Seiche / Tarifs : de 3,5 à 12€ / Sans réservation / Tout public à partir de 5 ans /

Durée : 55 minutes

Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-24T16:30:00+02:00 – 2023-09-24T17:30:00+02:00

Spectacle

