COLLECTIONS ET AMALGAMES / Richard Jouy 9 septembre – 18 octobre Le Volume Entrée libre et gratuite

Facettes réfléchissantes, agglomérats improbables, brindilles irisées ou dômes fluo s’agitent dans l’atelier de l’artiste pour donner vie à des amalgames vivants.

Le peintre rennais laissera s’échapper quelques assemblages de sa curieuse collection pour l’exposition de rentrée au Volume. Il y montrera des objets farceurs, aussi déconcertants que proches de nous.

Une multitude de petites constructions qui provoquent de la curiosité et de l’attachement mais aussi de plus larges installations qui jouent avec l’espace et sa densité : tressages, collages, superpositions, peintures ; avec la simplicité de l’à-propos, l’artiste joue avec les caractéristiques plastiques de ses objets et matériaux glanés pour provoquer des contrastes visuels et tactiles, des jeux de hasard et de lumière.

Les sculptures de Richard Jouy étonnent et fascinent par leur simplicité, elles proposent une expérience artistique malicieuse et vivifiante.

Vernissage ouvert à tous le vendredi 15 septembre à 19h.

Espace d’exposition / Entrée libre / Tout public

Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche Vern-sur-Seiche 35770 Le Tertre des Bouillants Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 62 96 36 http://levolume.fr/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.levolume.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 99 62 96 36 »}]

