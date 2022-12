KÄLK Le Volume Vern-sur-Seiche Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Vern-sur-Seiche

KÄLK Le Volume, 15 avril 2023, Vern-sur-Seiche. KÄLK Samedi 15 avril 2023, 20h30 Le Volume

Entrée payant / Réservation obligatoire

Compagnie Les GüMs Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche Le Tertre des Bouillants Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine Bretagne

02 99 62 96 36 http://levolume.fr/ Inséparables, à l’instar de ces perroquets colorés qui ne peuvent vivre sans leur partenaire, ils sont là, tous les deux, à n’avoir rien d’autre à faire qu’exister. Exister oui mais à travers l’autre, depuis des années, ils connaissent tout de l’autre, ses secrets bien enfouis, ses failles, ses lacunes, son côté sombre et son coté lumineux. Ils continuent leur histoire, leur aventure, qui dure depuis longtemps et qui durera encore. Sans se lâcher, car c’est impossible !

Par quelles émotions passent-ils ? Comment rester ensemble coûte que coûte ? Quels combats à mener, quelles concessions à faire ? Comment accepter l’autre malgré tous ses défauts ? Comment continuer à être heureux ?

Plusieurs moments sont dès lors interrogés, de la rencontre spectaculaire sous forme de danse, à la lassitude du quotidien, à la détresse de l’incompréhension de l’autre et à l’isolement.

Comment naviguer parmi toutes ses émotions, apprendre à pardonner, rire jusqu’à en pleurer, s’énerver pour rien et continuer ensemble. Parce qu’au fond ce qu’on voudrait tous c’est être assis à deux sur un banc et regarder dans la même direction, sans qu’il y ait besoin de se parler.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T20:30:00+02:00

2023-04-15T21:30:00+02:00 @atelier du Rush

