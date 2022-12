CONNEXION (S) / Récital Technologique Le Volume Vern-sur-Seiche Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Vern-sur-Seiche

CONNEXION (S) / Récital Technologique Le Volume, 24 mars 2023, Vern-sur-Seiche. CONNEXION (S) / Récital Technologique Vendredi 24 mars 2023, 20h30 Le Volume

Entrée payante / Réservation obligatoire

Compagnie A corps perdus Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche Le Tertre des Bouillants Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine Bretagne

02 99 62 96 36 http://levolume.fr/ Un spectacle qui nous plonge au cœur de la réalité numérique de notre monde d’aujourd’hui.

… Laissez vos téléphones allumés, ça va commencer. Nous vous rappelons que cette audition est publique, n’hésitez pas à filmer ou à enregistrer les propos que vous entendrez. Vous pouvez parler librement, nous protégeons vos données…

Une femme travaillant comme Agent d’entretien bouleverse complètement sa vie en oubliant de se géolocaliser avec son smartphone. Un algorithme fait chuter le cours des bourses européennes après qu’une fausse information ait circulé sur les réseaux sociaux. Une employée passe un entretien avec sa hiérarchie et assiste à l’exposition publique de ses données personnelles.

