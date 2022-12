LA FUITE / Yann L’Outsider Le Volume Vern-sur-Seiche Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Vern-sur-Seiche

LA FUITE / Yann L’Outsider Le Volume, 10 mars 2023, Vern-sur-Seiche. LA FUITE / Yann L’Outsider 10 mars – 15 avril 2023 Le Volume

Entrée Libre

Exposition d’art contemporain Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche Le Tertre des Bouillants Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine Bretagne

02 99 62 96 36 http://levolume.fr/ La fuite est un mouvement, principal motif de mes voyages passés, conséquence de certaines de mes peintures urbaines, raison de mon retour en Bretagne. Yann L’Outsider souhaite au travers de cette exposition explorer son rapport à la fuite, chorégraphie abstraite de sa raison de vivre, source d’inspiration de son travail de peintre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-10T19:00:00+01:00

2023-04-15T16:00:00+02:00 Yann L’Outsider

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Vern-sur-Seiche Autres Lieu Le Volume Adresse 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche Le Tertre des Bouillants Ville Vern-sur-Seiche Age maximum 99 lieuville Le Volume Vern-sur-Seiche Departement Ille-et-Vilaine

Le Volume Vern-sur-Seiche Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vern-sur-seiche/

LA FUITE / Yann L’Outsider Le Volume 2023-03-10 was last modified: by LA FUITE / Yann L’Outsider Le Volume Le Volume 10 mars 2023 LE VOLUME VERN SUR SEICHE vern-sur-seiche

Vern-sur-Seiche Ille-et-Vilaine