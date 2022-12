LA SOUPE AU CAILLOU Le Volume, 27 janvier 2023, Vern-sur-Seiche.

LA SOUPE AU CAILLOU Vendredi 27 janvier 2023, 19h30 Le Volume

Entrée payante / Réservation obligatoire

Compagnie OCUS

Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche Le Tertre des Bouillants Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine Bretagne

02 99 62 96 36 http://levolume.fr/

Une grande marmite, et chacun y met ce qu’il a apporté. On débouche une bouteille, et on s’installe. Les odeurs montent… Le temps qui passe. On prend le temps de laisser le quotidien. On prend un temps hors du temps.

On se laisse embarquer par une musique, un conte, un chant, une histoire, un refrain, un poème, une rengaine, on se met à chantonner nous aussi, à connaître et reconnaître l’histoire qui se déroule, à se sentir chez soi… Jour de fête…

La soupe au caillou, ou l’art d’un petit moment de rien qui prend soin de l’humain.



2023-01-27T19:30:00+01:00

2023-01-27T21:30:00+01:00

