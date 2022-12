ET PENDANT CE TEMPS-LÀ / Emmanuelle Tonin Le Volume Vern-sur-Seiche Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

ET PENDANT CE TEMPS-LÀ / Emmanuelle Tonin 3 janvier – 8 février 2023 Le Volume

Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche

02 99 62 96 36 http://levolume.fr/ Emmanuelle Tonin s’inspire des concrétions, et d’autres éléments naturels qui se forment par strates et par accumulation pour créer des volumes en papier. Dans l’exposition « et pendant ce temps- là… », elle met l’accent sur ces formes opposées, douces ou rudes, comme lacérées qui se sont construites avec le temps autour d’un horizon.

