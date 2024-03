Le Volume de l’éléphant Maison de l’Architecture de l’Isère Grenoble, mardi 9 avril 2024.

Le Volume de l’éléphant Projection Mardi 9 avril, 19h00 Maison de l’Architecture de l’Isère entrée libre dans la limite des places disponibles

François Boutier sculpte avec des rebus métalliques de notre société. Il récupère des pièces manufacturées, usagées et abandonnées qui se métamorphosent dans son imaginaire et reprennent vie dans ses mains, entre paréidolie et nostalgie. De ses balades urbaines à son appartement-atelier grenoblois, cet artiste nous dévoile pudiquement son travail.

Un film de Jean-Christophe Monnier

Musique Myriam de Marliave

Durée 38 min 45

La projection sera suivie d’un échange avec François Boutier

Maison de l’Architecture de l’Isère 4 place de Berulle, 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

J.C Monnier