Le voleur d’animaux de et par Hervé Walbecq Catus, dimanche 15 décembre 2024.

Le voleur d’animaux de et par Hervé Walbecq

Foyer Rural de Catus Catus Lot

Le voleur d’animaux est le récit autobiographique d’un cancre au milieu d’une fratrie allant de petites bêtises de collégiens à de plus grosses. Ce texte raconte aussi le lien très particulier qu’avait l’auteur aux animaux à cette époque-là et qu’il a d’ailleurs conservé. A l’adolescence, après avoir vécu pendant plusieurs années avec un oiseau en liberté dans sa chambre, beaucoup d’autres animaux sont entrés dans sa vie. Au fil des jours, il a développé avec eux une relation très intime, presque mystique. Plus le contexte scolaire est devenu difficile, plus le cancre qu’il était s’est lié, s’est identifié à eux.

Au-delà de l’animal, ce texte raconte aussi la découverte salvatrice du théâtre, de la poésie, et décrit le monde absurde que ses frères et lui se sont inventés, pour survivre, pour échapper. Comment, face à la violence d’un système, un adolescent peut en quelque sorte s’absenter du monde, vivre ailleurs, disparaître, à tel point de ne pas s’apercevoir des évènements qui se passent autour de lui.

A partir de 13 ans.

Ecriture, jeu et dessins Hervé Walbecq

Mise en scène Pierre Guillois

Scénographie Camille Riquier

Dramaturgie Laure Hamidi

Graphiste Jérôme Pellerin

Régisseuse générale Julia Duchaussoy

Chargée de diffusion Marie Ichtertz

Administration générale Sophie Perret

Chargée d’administration Fanny Landemaine

Chargées de production Margaux du Pontavice, Louise Devinck /

Directeur technique Colin Plancher

Communication Anne-Catherine Minssen, ACFM Les Composantes

Production Compagnie le Fils du Grand Réseau

Coproduction Scènes Vosges

Remerciements L’équipe de Scènes Vosges / Lycée Jeanne d’Arc à Remiremont / Lycée Malraux à Remiremont / Les Tréteaux de France Centre Dramatique / National La Compagnie Le Fils du Grand Réseau Est conventionnée par le Ministère de la Culture DRAC de Bretagne .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-15 17:00:00

fin : 2024-12-15

Foyer Rural de Catus

Catus 46150 Lot Occitanie

L’événement Le voleur d’animaux de et par Hervé Walbecq Catus a été mis à jour le 2024-10-07 par OT Cahors Vallée du Lot

