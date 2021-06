Paris Cité des Sciences et de l'Industrie Paris Le volcanisme Cité des Sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

du samedi 26 juin au mercredi 7 juillet à Cité des Sciences et de l’Industrie

Accessible à partir de 10 ans. Les éruptions volcaniques apportent en surface des matériaux issus de l’intérieur inaccessible de la Terre. Leur dynamique, ‘effusive’ ou ‘explosive’, est liée à la formation de magmas plus ou moins visqueux qui conditionnent la formation de phénomènes souvent spectaculaires : coulées, projections de lave, nuages de cendres, nuées ardentes… **Batiment**: – Salle 1 – Les étincelles du Palais de la découverte **Thèmes**: Géosciences **Activités**: Animation, Expériences, Exposés, Projection-Débat, Démonstration Peut-on prévoir les éruptions volcaniques ? Quels sont les risques pour les populations ? Cité des Sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

2021-06-26T10:20:00 2021-06-26T11:20:00;2021-06-26T10:20:00 2021-06-26T11:20:00;2021-07-07T11:40:00 2021-07-07T12:40:00;2021-07-07T11:40:00 2021-07-07T12:40:00

