le volcan Sumatra Retournac Retournac Catégories d’évènement: Haute-Loire

Retournac

le volcan Sumatra Retournac, 15 avril 2022, Retournac. le volcan Sumatra la Filature – espace culturel Allée des Platanes Retournac

2022-04-15 – 2022-04-15 la Filature – espace culturel Allée des Platanes

Retournac Haute-Loire Retournac Après l’exposition “Peuples, volcans et minéraux” du 9 au 18 avril, Joseph et Geneviève Francon vous présenteront un film sur le volcan Sumatra – terre sauvages, terre de traditions, terres des Mentawaï, les hommes-fleurs mairie@ville-retournac.fr +33 4 71 59 41 00 la Filature – espace culturel Allée des Platanes Retournac

dernière mise à jour : 2022-04-06 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Retournac Autres Lieu Retournac Adresse la Filature - espace culturel Allée des Platanes Ville Retournac lieuville la Filature - espace culturel Allée des Platanes Retournac Departement Haute-Loire

Retournac Retournac Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/retournac/

le volcan Sumatra Retournac 2022-04-15 was last modified: by le volcan Sumatra Retournac Retournac 15 avril 2022 Haute-Loire Retournac

Retournac Haute-Loire