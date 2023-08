Animation jeune public : visite à deux voix en famille au cœur du Volcan Le Volcan – Scène Nationale du Havre Le Havre, 14 octobre 2023, Le Havre.

Animation jeune public : visite à deux voix en famille au cœur du Volcan Samedi 14 octobre, 10h00 Le Volcan – Scène Nationale du Havre Durée 1h30.

Le Volcan et le Pays d’art et d’histoire s’associent pour vous proposer une visite à deux voix, spécialement conçue pour les familles. Une fois que Le Volcan n’aura plus de secret pour vous, lancez-vous dans la fabrication d’une maquette du bâtiment dessiné par Oscar Niemeyer !

Le Volcan – Scène Nationale du Havre 8 place Oscar Niemeyer, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Saint-François Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T11:30:00+02:00

Erik Levilly