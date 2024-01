Danse : Bacchantes – prélude pour une purge Le Volcan Le Havre, vendredi 24 mai 2024.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 20:00:00

fin : 2024-05-24

Marlene Monteiro Freitas

Rendre à Dionysos ce qui est à Dionysos

Avec toute la fougue qui la caractérise, la tonitruante chorégraphe et performeuse cap-verdienne Marlene Monteiro Freitas fait surgir un ballet post-moderne jubilatoire et totalement halluciné d’une œuvre écrite au Ve siècle avant notre ère.

Dieu de l’ivresse et de la démesure, mais aussi dieu de la danse et du théâtre, Dionysos règne en maître infernal dans Les Bacchantes, tragédie tumultueuse d’Euripide. Transposée très librement, la pièce donne ici matière à un ahurissant spectacle hybride – quelque part entre comédie musicale et opéra contemporain – mené à un rythme échevelé et dans une extravagance burlesque.

Figure saillante de la scène contemporaine, Marlene Monteiro Freitas développe depuis une quinzaine d’années un langage chorégraphique extrêmement organique, qui brouille les frontières entre l’humain et l’animal dans un esprit carnavalesque. Elle illustre ici l’éternel combat entre l’ordre et la déraison avec une création scénique d’une incroyable fantaisie, en écho au puissant chaos de notre époque.

Public : à partir de 12 ans

Durée : 2h15

Réservation obligatoire

Marlene Monteiro Freitas

Rendre à Dionysos ce qui est à Dionysos

Avec toute la fougue qui la caractérise, la tonitruante chorégraphe et performeuse cap-verdienne Marlene Monteiro Freitas fait surgir un ballet post-moderne jubilatoire et totalement halluciné d’une œuvre écrite au Ve siècle avant notre ère.

Dieu de l’ivresse et de la démesure, mais aussi dieu de la danse et du théâtre, Dionysos règne en maître infernal dans Les Bacchantes, tragédie tumultueuse d’Euripide. Transposée très librement, la pièce donne ici matière à un ahurissant spectacle hybride – quelque part entre comédie musicale et opéra contemporain – mené à un rythme échevelé et dans une extravagance burlesque.

Figure saillante de la scène contemporaine, Marlene Monteiro Freitas développe depuis une quinzaine d’années un langage chorégraphique extrêmement organique, qui brouille les frontières entre l’humain et l’animal dans un esprit carnavalesque. Elle illustre ici l’éternel combat entre l’ordre et la déraison avec une création scénique d’une incroyable fantaisie, en écho au puissant chaos de notre époque.

Public : à partir de 12 ans

Durée : 2h15

Réservation obligatoire

.

Le Volcan Place Oscar Niemeyer

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2024-01-08 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie