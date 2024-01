Théâtre : Iliade Le Volcan Le Havre, mardi 16 avril 2024.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-16 20:00:00

fin : 2024-04-16

Pauline Bayle

D’un côté les Grecs, de l’autre les Troyens. Et entre les deux, une guerre qui dure depuis neuf ans.

Parce qu’Agamemnon l’a humilié devant tous ses compagnons, Achille s’est retiré du combat. Les Grecs vacillent, privés de leur meilleur guerrier, tandis que les Troyens gagnent du terrain…

Dans un élan commun, cinq acteurs et actrices mêlent leurs voix et jouent de tous les registres du théâtre pour raconter les histoires d’Achille, Hélène, Andromaque, Hector et Agamemnon. Ils s’emparent avec une énergie inouïe de tous les personnages, dynamitent les clichés opposant hommes et femmes, lâches et braves, et nous embarquent dans un spectacle haletant.

Pauline Bayle signe l’adaptation de cette épopée immémoriale où les destins s’entremêlent, de la colère teintée de fer à la compassion trempée de larmes. Aujourd’hui, alors que l’Europe traverse une crise politique majeure, elle nous fait réentendre la voix d’Homère, lui qui nous parle de l’oppression sans jamais tomber dans le manichéisme et met en lumière toute l’amertume que le sort fait peser sur la lignée des hommes. Parce qu’il n’y a pas de héros, seulement des hommes prêts à tout pour échapper à la souffrance.

Public : à partir de 12 ans

Durée : 1h25

Réservation obligatoire

Pauline Bayle

Le Volcan Place Oscar Niemeyer

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2024-01-08 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie