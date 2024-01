Cirque : Derby Le Volcan Le Havre, vendredi 12 avril 2024.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 20:00:00

fin : 2024-04-12

Cie Una / Valia Beauvieux Et Emmanuelle Hiron

Tomber, se relever, tomber, se relever… c’est peut être là que tout commence

Au roller derby, comme sur scène, on se crée un nom et on l’incarne le temps d’un match ou d’une représentation. Ce sport de contact féminin physique et spectaculaire agit comme un révélateur intime pour les personnes qui le pratiquent. Derrière des « Derby Names » souvent évocateurs, comme Gara la Garce, Suce mon Pec ou les Nasty Pêcheresses, rollers quads aux pieds, on apprend d’abord à tomber. Puis on s’affirme, on s’émancipe d’un certain ordre établi et genré.

Inspiré par les interprètes de ce spectacle, par l’univers et les histoires des acteur·ice·s de ce sport, DERBY suivra leurs moments de grâce, de sueur, leurs parcours initiatiques et leur force collective. Une performance singulière, physique et intense, une fête qui célèbre tous les corps et l’affirmation de soi car, ici, un seul mot d’ordre : qui que tu sois, d’où que tu viennes, tu peux te re-définir.

Public : à partir de 11 ans

Durée : 1h10

Réservation obligatoire

.

Le Volcan Place Oscar Niemeyer

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2024-01-08 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie