Musique : Thibault Cauvin Le Volcan Le Havre, dimanche 7 avril 2024.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 15:00:00

fin : 2024-04-07

Le héros de la guitare classique

Thibault Cauvin est né avec une guitare, celle que lui a tendue son père, lui-même musicien.

De là, tout s’est enchaîné avec un parfait naturel. Il étudie au conservatoire de Bordeaux et au Conservatoire National Supérieur de Paris, d’où il sort avec les honneurs. Puis il remporte 36 prix internationaux, dont 13 premiers. À 20 ans, il devient le guitariste le plus titré au monde. Les concerts se multiplient, le monde veut entendre « le Petit Prince de la six-cordes ».

Depuis Thibault voyage, plus de 120 pays visités pour près de 1500 représentations, des scènes les plus prestigieuses aux lieux les plus atypiques. La guitare de Thibault n’a pas de frontière, plus de limite, un soir 40 000 personnes peuvent l’entendre sur la plage de Royan, deux jours après il joue dans un temple en ruine aux confins de l’équateur pour quelques 200 privilégiés.

La diversité, les contrastes, l’aventure, les découvertes, la liberté, les rencontres, tant de sujets chers à Thibault Cauvin, qu’on entend dans sa musique. Son jeu universel et sa personnalité attachante charment et rassemblent tous les publics.

« Le Petit Prince » a grandi et son rêve d’enfant de jouer des notes capables de toucher tous les cœur semble se réaliser.

Tout public

Durée : 1h20

Réservation obligatoire

Le Volcan Place Oscar Niemeyer

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2024-01-08 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie