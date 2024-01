Comédie musicale : Zazie dans le métro Le Volcan Le Havre, mercredi 3 avril 2024.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03 19:00:00

fin : 2024-04-03

Zabou Breitman

Mélancolique mon cul !

Zazie, c’est une petite fille de province confiée à son Tonton Gabriel – pendant que sa mère fricote avec son nouveau Jules – et qui rêve du métro parisien. Une petite fille qui dit tout, même ce qui ne se dit pas. Surtout ce qui ne se dit pas. Avec un malin plaisir à déverser les gros mots par wagon.

Zazie, c’est l’écriture libre et brillante de Raymond Queneau (né au Havre en 1903), un joyau aussi élégant qu’original de la littérature française. C’est aussi le bonheur d’un duo de créateurs réunis pour la deuxième fois, Zabou Breitman à la mise en scène et Reinhardt Wagner à la composition musicale, inventant un conte musical et délicieusement coloré. Le voyage initiatique de Zazie dans Paris, accompagnée de toute une galerie de personnages bigarrée, leur inspire un spectacle aussi émouvant que drôle, teinté de la fausse légèreté qui parsème le récit. Ses expressions – parfois vulgaires, jamais grossières – pleines d’argot et de truculence sonnent comme des chansons savoureuses.

Un hommage joyeux et fantaisiste à la petite fille qui rêve de métro et de bloudjinn dans le Paris des années 60 et échappe, en passant, aux papouilles zozées de son beau-père.

Public : à partir de 12 ans

Durée : 1h30

Réservation obligatoire

.

Le Volcan Place Oscar Niemeyer

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2024-01-08 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie