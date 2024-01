Théâtre : Extra Life Le Volcan Le Havre, jeudi 28 mars 2024.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28 20:00:00

fin : 2024-03-28

DACM / Compagnie Gisèle Vienne

Entre les lignes

La fête est finie et, tout au bout de la nuit, un homme et une femme se parlent pour la première fois depuis bien longtemps. Frère et sœur devenus adultes, ils partagent un drame vieux de vingt ans, rupture du lien fusionnel qui les maintenait debout malgré la violence de leur enfance.

Dans une construction plastique à la beauté fascinante, Gisèle Vienne explore les interstices de leur relation trouble. Telle une archéologue de la perception, elle détricote les strates qui composent le moment présent : passé enfoui, futur anticipé, imagination… Tous les moyens du spectacle vivant sont convoqués pour rendre sensible l’architecture mentale des personnages, chuchoter les non-dits et scénographier les silences.

Trois comédien·ne·s, Adèle Haenel, Theo Livesey, Katia Petrowick et une marionnette incarnent les deux personnages dans une partition chorale minutieuse à l’humour enragé. Leur jeu est sculpté dans la même matière que la lumière, le son ou la chorégraphie, pour déchirer la mascarade grotesque et brutale qui régit leurs rapports de pouvoir.

Public : à partir de 14 ans

Durée : 2h

Réservation obligatoire

Le Volcan Place Oscar Niemeyer

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



