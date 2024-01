Spectacle musical immersif : Adventice Le Volcan Le Havre, mardi 26 mars 2024.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-26 14:00:00

fin : 2024-03-26

Harmonia Sacra / Opérabus

À plus dans le bus

Avakym est un chaman aux pouvoirs surnaturels, un jardinier mystique qui crée par sa musique un espace merveilleux où naissent quantité de plantes. L’une d’elles, Hortens, devient sa disciple. Mais la jeune créature échappe à son maître et fait pousser des herbes folles (adventices) qui menacent de faire disparaître le jardin enchanté…

Voilà un conte musical dont les spectateurs en herbe se souviendront ! On prend place dans un bus au décor d’opéra du XVIIe siècle, L’Opérabus, imaginé par l’ensemble baroque Harmonia Sacra pour amener la musique au plus près des habitants. On y entre comme dans la caverne du chaman, en immersion à 360° dans la musique, l’image, le décor. Car Adventice fait appel à une scénographie multimédia, conçue pour traduire en images animées, superbes de poésie, le son et les gestes du musicien-violoniste-chaman.

Expérience sensorielle, Adventice est aussi un spectacle sur la transmission.

à partir de 8 ans

Durée : 25 min

Le Volcan Place Oscar Niemeyer

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



