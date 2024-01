Théâtre : Némésis Le Volcan Le Havre, vendredi 22 mars 2024.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:00:00

fin : 2024-03-22

La Femme Coupée En Deux / Tiphaine Raffier

Valse avec la déesse de la vengeance divine

1944 : Bucky Cantor, jeune professeur de gymnastique de la communauté juive de Newark, est réformé : trop myope pour combattre ! Alors que ses amis débarquent sur les côtes normandes, c’est sur un terrain de sport du New Jersey qu’il doit enseigner aux jeunes garçons la détermination, la virilité, la force physique et l’héroïsme. Et c’est sur ce même terrain de sport, son terrain, que survient un événement terrible : une épidémie de poliomyélite. Le monde bien ordonné de Bucky s’écroule sous le poids de la tragédie et le précipite dans un face-à-face tourmenté avec le destin : qui est responsable de la propagation de cette maladie tueuse d’enfants ? Dieu ou le vendeur de hot-dogs ? Les Italiens ? Et pourquoi pas Bucky Cantor lui-même ?

L’anticonformisme de Philip Roth, son sens énigmatique de la parabole, son intelligence ravageuse, où méchanceté et tendresse forment un alliage grinçant, ont passionné Tiphaine Raffler. Elle s’empare de son ironie acérée pour construire un théâtre qui mêle habilement fantaisie et dystopie, convoquant autour des acteurs la musique pour accompagner l’itinéraire tragique de Bucky.

Public : à partir de 12 ans

Durée : 2h45

Réservation obligatoire

.

Le Volcan Place Oscar Niemeyer

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2024-01-05 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie