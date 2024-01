Conte théâtral et musical : La Belle au bois dormant Le Volcan Le Havre, mercredi 13 mars 2024.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13 16:00:00

fin : 2024-03-13

Collectif Ubique

Il était une autre fois

Une princesse impertinente, des fées nulles en magie, un prince d’une timidité maladive… tels sont les ingrédients de La Belle au Bois Dormant, pimentée à la sauce Ubique. Les trois artistes, aussi conteur·euse·s que musicien·ne·s, ne quitteront pas leurs chaises et nous feront pourtant voyager très loin dans les mondes imaginaires. Leur réécriture du conte est fine et pleine d’un humour espiègle, dépoussiérant la Belle et n’hésitant pas à la faire sortir de sa torpeur. Les fées (les gentilles et la très très méchante), la princesse, ses parents, le prince… les comédiens et comédienne passent d’un personnage à l’autre, font glisser l’archet du violon et résonner les cordes du théorbe, chantent et frappent des percussions étonnantes avec une fougue communicative. C’est intelligent, drôle et savoureux pour les petits comme pour les grands !

A partir de 7 ans

Durée : 50 min

Réservation obligatoire

Le Volcan Place Oscar Niemeyer

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



