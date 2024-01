Reconstitution : Le Procès de Bobigny Le Volcan Le Havre, mardi 12 mars 2024.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-12 20:00:00

fin : 2024-03-12

John Corporation / Emilie Rousset Et Maya Boquet

Écouter les minutes

Emblématique du travail d’Émilie Rousset, artiste associée au Volcan, cette pièce cosignée avec Maya Boquet s’appuie sur les archives du procès de Bobigny en 1972 : l’avocate Gisèle Halimi y défend une mère et sa fille jugées pour l’avortement de la jeune fille suite à un viol.

Dans un dispositif original, qui déconstruit l’aspect théâtral du procès, Émilie Rousset et Maya Boquet mettent en scène témoignages et archives issus de cet événement crucial dans l’avancée des droits des femmes. Muni d’un casque, chaque spectateur chemine parmi quinze interprètes, construisant son propre parcours de réflexion sur le sujet et ses ramifications actuelles.

Des récits issus des minutes du procès mais aussi des regards contemporains mettant en perspective les luttes d’hier et d’aujourd’hui : sociologue fondatrice du MLF, gynécologue militant, co-présidente du Planning Familial, ou grands témoins lors du procès tels que Françoise Fabian.

Des acteurs et actrices incarnent ces paroles, font revivre la pensée en train de se formuler, avec ses hésitations, ses émotions du moment. Ce n’est pas du théâtre documentaire, ni de la fiction, c’est une forme de théâtre qui se situe à la jonction des deux. C’est stimulant, passionnant, militant !

A partir de 15 ans

Durée : 2h30

Réservation obligatoire

.

Le Volcan Place Oscar Niemeyer

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



