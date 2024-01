Installation interactive : You Arcade Sentimental Le Volcan Le Havre, mardi 12 mars 2024.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-03-12

fin : 2024-03-28

Tout Ça/Que Ça / Tsirihaka Harrivel

Photomaton sonore

Avec cette installation performative dont vous êtes l’act·eur·ice, l’artiste transdisciplinaire Tsirihaka Harrivel revisite la tradition de l’entresort forain et du jeu d’arcade. Point de fantôme à découvrir dans cette cabine nouvelle génération (quoique ?), mais une expérience inédite et ludique à tenter. Grâce à un dispositif alliant électronique et jeux de lumière et de miroir, la machine vous propose de créer un moment qui tient autant de l’amusement que d’un véritable et éphémère changement de perception.

You vous invite à un jeu de massacre solitaire et secret, instant de défoulement salvateur qui restera entre lui et vous.

Vous entrez ?

Entrée libre

Le Volcan Place Oscar Niemeyer

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



