Danse : Le Petit B Le Volcan Le Havre, samedi 24 février 2024.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 16:00:00

fin : 2024-02-24

Marion Muzac

Des miches pour les mioches

Plonger tête la première dans d’énormes coussins en forme de seins. Les assembler, tours aux courbes arrondies ou petits cailloux sur le chemin, pour créer un arc-en-ciel de couleurs de peaux. Regarder, toucher, danser, caresser… Autant d’expériences qu’offre ce spectacle-installation imaginé par la chorégraphe Marion Muzac et la plasticienne Émilie Faïf à destination du très jeune public, dès un an. Guidés par deux danseurs ou danseuses, enveloppés dans un univers musical inspiré du Bolero de Ravel et ses volutes répétitives, les enfants explorent les rondeurs de la matière et du son. Tout en les laissant interagir au gré de leurs envies, les interprètes construisent et transforment l’espace, le mettent en mouvement à l’unisson de leur partition chorégraphique. Une expérience douce et surprenante à partager avec les tout-petits.

A partir de 1 ans

Durée : 25 min

Réservation obligatoire

Le Volcan Place Oscar Niemeyer

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



