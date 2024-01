Concert : Impressions of Ella Le Volcan Le Havre, samedi 24 février 2024.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 20:00:00

fin : 2024-02-24

Robin Mckelle

Dans les souliers d’Ella Fitzgerald

De la country au R&B, la chanteuse Robin McKelle a consacré toute sa carrière à l’exploration de l’immensité de la musique américaine. Pour son nouvel album sorti début 2023, elle revient aux sources de son inspiration et renoue avec le swing traditionnel en signant un disque de reprises de l’immense Ella Fitzgerald. Il en faut de l’audace et du talent pour relever ce défi : reprendre en studio, puis sur scène les classiques de la « First lady of song » ! Entourée d’un trio contrebasse, batterie, piano, Robin McKelle nous offre bien plus qu’un concert hommage. Chaque titre est une interprétation personnelle, débordant d’émotion et de créativité, une invitation à la redécouverte de cette icône musicale du XXe siècle.

Tout public

Réservation obligatoire

Le Volcan Place Oscar Niemeyer

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



