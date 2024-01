Visite à deux voix dans le décor de 20 000 lieues sous les mers Le Volcan Le Havre, samedi 17 février 2024.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 13:30:00

fin : 2024-02-17

On vous montre l’envers du décor !

Le Pays d’Art et d’Histoire et Le Volcan s’associent et vous proposent un dialogue en coulisses entre un guide-conférencier expert en architecture et une médiatrice du Volcan, pour évoquer ce lieu patrimonial atypique, ceux qui le font vivre et ce qui s’y crée… dans les décors des spectacles.

Tout public

Durée 1h30

Gratuit sur réservation

On vous montre l’envers du décor !

Le Pays d’Art et d’Histoire et Le Volcan s’associent et vous proposent un dialogue en coulisses entre un guide-conférencier expert en architecture et une médiatrice du Volcan, pour évoquer ce lieu patrimonial atypique, ceux qui le font vivre et ce qui s’y crée… dans les décors des spectacles.

Tout public

Durée 1h30

Gratuit sur réservation

.

Le Volcan Place Oscar Niemeyer

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2024-01-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie