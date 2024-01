Théâtre : 20 000 Lieues sous les mers Le Volcan Le Havre, samedi 17 février 2024.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 20:00:00

fin : 2024-02-17

Cie Point Fixe / Christian Hecq Et Valérie Lesort

A vos marques… prêts ? Plongez !

Christian Hecq et Valérie Lesort réalisent pour nous un véritable rêve de gosse : donner vie sur scène à l’un des romans les plus fascinants de Jules Verne. Ils vous proposent d’embarquer sur le mythique Nautilus, d’actionner sa machinerie fantastique pour plonger dans les abysses, à la découverte d’un monde plein de splendeurs, romanesque et merveilleux. Vous serez guidé dans cet incroyable voyage dans les profondeurs par le mystérieux capitaine Nemo, pirate des temps modernes, acariâtre avec les humains, mais amoureux de la mer et de ses paysages méconnus. Vous y rencontrerez aussi le Professeur Aronnax et son fidèle domestique Conseil, partis à la poursuite d’un fabuleux narval géant, et retenus prisonniers dans le Nautilus depuis leur naufrage. Et vous serez émerveillés par la féérie du monde sous-marin qui les entoure : fantastiques, réels ou fantasmés, les animaux des grands fonds surgissent de l’obscurité. Mérous, poulpes géants et autres poissons-marionnettes animés comme par magie construisent un univers à la poésie infinie.

Magique !

A partir de 8 ans

Durée 1h30

Réservation obligatoire

.

Le Volcan Place Oscar Niemeyer

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2024-01-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie