Musique : Roméo et Juliette Le Volcan Le Havre, vendredi 9 février 2024.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 20:00:00

fin : 2024-02-09

Les Dissonances / David Grimal

Back in the USSR

Après une première soirée en 2022 consacrée à ces deux compositeurs emblématiques, l’orchestre des Dissonances, emmené par le violoniste David Grimal, vous embarque à nouveau pour un voyage au cœur de l’Union soviétique !

Le Concerto pour violon n°2 de Bartók est un témoignage lyrique, écorché aussi, âpre et dépouillé, offert par le compositeur en 1938 à un monde menacé, à ses Balkans où musique et violon se confondaient depuis des siècles

Prokofiev compose la musique du ballet Roméo et Juliette en 1935, alors qu’il vient de se réinstaller en URSS après un long exil. La partition fut adaptée en deux suites pour orchestre en 1936. En résulte une musique très imagée et narrative, d’une grande inventivité rythmique et thématique.

Tout public

Durée : 1h40

Réservation obligatoire

Les Dissonances / David Grimal

Back in the USSR

Après une première soirée en 2022 consacrée à ces deux compositeurs emblématiques, l’orchestre des Dissonances, emmené par le violoniste David Grimal, vous embarque à nouveau pour un voyage au cœur de l’Union soviétique !

Le Concerto pour violon n°2 de Bartók est un témoignage lyrique, écorché aussi, âpre et dépouillé, offert par le compositeur en 1938 à un monde menacé, à ses Balkans où musique et violon se confondaient depuis des siècles

Prokofiev compose la musique du ballet Roméo et Juliette en 1935, alors qu’il vient de se réinstaller en URSS après un long exil. La partition fut adaptée en deux suites pour orchestre en 1936. En résulte une musique très imagée et narrative, d’une grande inventivité rythmique et thématique.

Tout public

Durée : 1h40

Réservation obligatoire

.

Le Volcan Place Oscar Niemeyer

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2024-01-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie