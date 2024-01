Cirque : Entre et ciel et mer Le Volcan Le Havre, mercredi 7 février 2024.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-07 19:00:00

fin : 2024-02-07

Cirque Éloïse

Du cirque avec l’accent

Quelque part entre l’air et l’eau, au milieu du golfe du Saint-Laurent, se trouve un petit coin de paradis : les Îles-de-la-Madeleine, un archipel balayé par le vent et la mer. Ce lieu fourmille d’histoires façonnées par le peuple fier et entêté qui l’habite.

Cirque Éloize, compagnie emblématique du cirque québécois d’aujourd’hui, vous invite à vous risquer en compagnie de dix acrobates et musiciens et du conteur Cédric Landry en équilibre sur la ligne d’horizon, là où se rejoignent ciel et mer, monde réel et imaginaire. Les légendes acadiennes, racontées sur les îles de génération en génération, glissent comme le bruit des vagues, tandis que toutes les dimensions de la scène s’animent au son de la musique jouée en direct. Tissu, mât chinois, roue Cyr, équilibre sur cannes… la virtuosité des acrobates n’a d’égale que la poésie des histoires, dans un moment suspendu à partager à tout âge !

A partir de 5 ans

Durée : 1h15

Réservation obligatoire

Le Volcan Place Oscar Niemeyer

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



