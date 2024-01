Théâtre : Oh Boy ! Le Volcan Le Havre, mardi 30 janvier 2024.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-30 20:00:00

fin : 2024-01-30

Tréteaux De France CDN / Olivier Letellier

Famille nombreuse, famille heureuse

« Oh boy ! », c’est l’expression favorite de Barthélémy face à l’inattendu. Que dire de l’avalanche de catastrophes, de responsabilités et de tendresse qui déferle sur lui depuis qu’il a appris qu’il avait une famille ? Un peu bancale, la famille, puisque s’ajoute à la demi-sœur qu’il détestait déjà trois marmots fraîchement orphelins et dont il va bien falloir s’occuper. Armé d’un humour ravageur, assumant ses lâchetés, ses maladresses et sa personnalité de diva excentrique, Bart fait face à la situation et nous embarque, du rire aux larmes, dans un conte solaire bouleversant.

Adapté du roman éponyme de Marie-Aude Murail par le metteur en scène Olivier Letellier et l’autrice Catherine Verlaguet, Oh Boy ! vogue sur le fl euve intranquille de la vie de famille, balayant au passage quelques idées reçues. Sur scène, un seul acteur, tantôt personnage, tantôt narrateur, nous raconte avec une absolue dérision et quelques objets cette histoire qui pourrait être dramatique et devient lumineuse.

Couronné du Molière du spectacle jeune public en 2010, ce spectacle devenu culte ne cesse de rencontrer le succès depuis.

A partir de 8 ans

Durée : 1h

Réservation obligatoire

Le Volcan Place Oscar Niemeyer

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



