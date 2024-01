Ciné-Concert : Nanouk L’Esquimau Le Volcan Le Havre, dimanche 14 janvier 2024.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-14 15:00:00

fin : 2024-01-14

Anne Paceo

Brrrrr…

Pourquoi Nanouk l’Esquimau, réalisé par Robert Flaherty en 1922, est aujourd’hui un film mythique ? Peut-être parce que, pour la première fois, le cinéma devient documentaire et raconte la vie des gens ? Peut-être parce qu’il nous fait découvrir un environnement inconnu, le Grand Nord canadien, et les hommes et femmes qui le peuplent ? Assurément grâce à Nanouk lui-même, héros débrouillard, attachant et dont le chaleureux sourire réchauffe tous les plans enneigés du film.

Nanouk est aussi une expérience qui se transmet de génération en génération, un plaisir à partager dès l’enfance. La musique composée par la batteuse Anne Paceo, accompagnée sur le plateau d’une harpiste et d’un pianiste, donne une autre dimension à la projection. Elle nous accompagne dans la contemplation des fascinants paysages du glacial Arctique, et ponctue les épisodes, burlesques ou poétiques, du quotidien de Nanouk.

Une projection tout en contraste, entre froid polaire et chaleur des notes de jazz !

A partir de 7 ans

Durée : 1h20

Réservation obligatoire

Anne Paceo

Brrrrr…

Pourquoi Nanouk l’Esquimau, réalisé par Robert Flaherty en 1922, est aujourd’hui un film mythique ? Peut-être parce que, pour la première fois, le cinéma devient documentaire et raconte la vie des gens ? Peut-être parce qu’il nous fait découvrir un environnement inconnu, le Grand Nord canadien, et les hommes et femmes qui le peuplent ? Assurément grâce à Nanouk lui-même, héros débrouillard, attachant et dont le chaleureux sourire réchauffe tous les plans enneigés du film.

Nanouk est aussi une expérience qui se transmet de génération en génération, un plaisir à partager dès l’enfance. La musique composée par la batteuse Anne Paceo, accompagnée sur le plateau d’une harpiste et d’un pianiste, donne une autre dimension à la projection. Elle nous accompagne dans la contemplation des fascinants paysages du glacial Arctique, et ponctue les épisodes, burlesques ou poétiques, du quotidien de Nanouk.

Une projection tout en contraste, entre froid polaire et chaleur des notes de jazz !

A partir de 7 ans

Durée : 1h20

Réservation obligatoire

.

Le Volcan Place Oscar Niemeyer

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2024-01-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie