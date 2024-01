Concert : Shamanes Le Volcan Le Havre, samedi 13 janvier 2024.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 20:00:00

fin : 2024-01-13

Anne Paceo

Rendez-vous en terre spirituelle

Après avoir accompagné à la batterie la grande Rhoda Scott la saison passée, Anne Paceo s’empare du Volcan et présente son septième album, S.H.A.M.A.N.E.S, qui vous emmènera dans un monde aux possibilités cachées, nourri de sorcellerie (cherchez plutôt du côté de Mona Chollet que de J.K. Rowling).

La musicienne, récompensée de trois Victoires du Jazz, s’est non seulement imposée à la batterie (instrument longtemps considéré comme réservé aux hommes, allez savoir pour quelles inavouables raisons), mais aussi comme chanteuse et compositrice passionnante. Elle nous invite à voyager dans un chamanisme intemporel et introspectif, profondément humain, inspiré autant par l’énergie des tambours de transe que par les chants sacrés. Anne Paceo se plonge dans les rituels d’exorcisme de Bali, les cérémonies vaudou d’Haïti, les chants de divination de Sibérie. Les morceaux de ce manifeste païen plein d’élans sauvages sont à la fois intimes et universels, portés par les forces de la nature et un cristal émotionnel d’une pureté rare.

Tout public

Durée : 1h20

Réservation obligatoire

Le Volcan Place Oscar Niemeyer

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



