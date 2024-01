Danse : DUB Le Volcan Le Havre, vendredi 12 janvier 2024.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-12 20:00:00

fin : 2024-01-12 21:00:00

Amala Dianor

Là où palpite la danse

Le parcours du chorégraphe Amala Dianor est marqué par de nombreuses influences : d’abord danseur hip-hop, il se frotte aux esthétiques néo-classiques, contemporaines ou afro-contemporaines et travaille avec des interprètes de tous les continents.

Avec cette nouvelle création, il poursuit ses recherches pour l’écriture d’une chorégraphie libre et généreuse et part à la rencontre de celles et ceux qui inventent les nouvelles formes de la danse, au gré de ses tournées au Burkina-Faso, en Afrique du Sud, en Corée ou en Europe. Rassemblant une bande de danseurs et danseuses issus de la génération Z, ultra-connectés et hyper-créatifs, il leur propose une expérience inédite : la scène. Comment l’énergie festive, contemporaine, débridée de ces nouvelles danses urbaines peut-elle contaminer une écriture collective, physique et scénique ? Amala Dianor déplace les pratiques de ces interprètes exceptionnels pour proposer une nouvelle hybridation, choisit de distordre leurs techniques pour ouvrir de nouveaux espaces créatifs, encore plus mouvants, encore plus lumineux, encore plus libres.

A partir de 12 ans

Durée : 1h

Réservation obligatoire

Amala Dianor

Là où palpite la danse

Le parcours du chorégraphe Amala Dianor est marqué par de nombreuses influences : d’abord danseur hip-hop, il se frotte aux esthétiques néo-classiques, contemporaines ou afro-contemporaines et travaille avec des interprètes de tous les continents.

Avec cette nouvelle création, il poursuit ses recherches pour l’écriture d’une chorégraphie libre et généreuse et part à la rencontre de celles et ceux qui inventent les nouvelles formes de la danse, au gré de ses tournées au Burkina-Faso, en Afrique du Sud, en Corée ou en Europe. Rassemblant une bande de danseurs et danseuses issus de la génération Z, ultra-connectés et hyper-créatifs, il leur propose une expérience inédite : la scène. Comment l’énergie festive, contemporaine, débridée de ces nouvelles danses urbaines peut-elle contaminer une écriture collective, physique et scénique ? Amala Dianor déplace les pratiques de ces interprètes exceptionnels pour proposer une nouvelle hybridation, choisit de distordre leurs techniques pour ouvrir de nouveaux espaces créatifs, encore plus mouvants, encore plus lumineux, encore plus libres.

A partir de 12 ans

Durée : 1h

Réservation obligatoire

.

Le Volcan Place Oscar Niemeyer

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2024-01-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie