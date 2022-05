Le Volcan en action : Visite du silo de l’Absolu, 11 mai 2022, .

Le Volcan en action : Visite du silo de l’Absolu

2022-05-11 21:30:00 21:30:00 – 2022-05-11

Entrez dans le secret de L’Absolu en suivant les deux régisseurs de la compagnie pour une visite de la structure vertigineuse du spectacle : le silo, un chapiteau de tôle de 9m de diamètre, 12 m de hauteur, accueillant autour de la piste 2 escaliers à double révolution s’enroulant sur 4 étages et permettant l’assise de 100 spectateurs.

Cet espace de spectacle inédit est le fruit de nombreuses années de réflexion et de conception. Il fait partie intégrante de la création de Boris Gibé et provoque une relation entre spectateurs et artiste très particulière.

Les matériaux utilisés dans le spectacle font également partie de la part de mystère de cette création hors du commun : découvrez les secrets de l’envers du décor.

Départ de la visite toutes les 20 minutes – Traduite en Langue des Signes.

Durée : 45 minutes

Gratuit sur inscription

+33 2 35 19 10 20 https://www.levolcan.com/saison/2122/visite-du-silo-de-labsolu

