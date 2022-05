Le Volcan de Lemptégy fête ses 30 ans ! Saint-Ours Saint-Ours Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Pour ses 30 ans, le Volcan de Lemptégy vous propose une expérience spectaculaire : vivre le Réveil du Volcan de Lemptégy ! r n– Spectacle nocturne en juillet et en août r n– Parcours lumineux de 1,5 km r n– Visite à pied de nuit info@auvergne-volcan.com +33 4 73 62 23 25 https://www.auvergne-volcan.com/

