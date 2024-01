Le Vol de l’Alouette Espace Noriac Limoges, mercredi 27 mars 2024.

Le Vol de l’Alouette Espace Noriac Limoges Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-27 20:30:00

fin : 2024-03-30

À 20h30

Durée 1h10

Gerda Taro (1910-1937), de son vrai nom Gerta Pohorylle, élevée à Leipzig dans une famille juive de classe moyenne, choisit de s’exiler à Paris en 1933, pour fuir le fascisme. En septembre 1934, elle rencontre André Friedmann et se lance dans la photographie. Au printemps 1936, ils se réinventent pour devenir Robert Capa et Gerda Taro. En août de la même année, ils partent pour l’Espagne en tant que photographes indépendants dans le but de documenter la cause républicaine pour la presse française. Elle va consacrer sa courte carrière presque exclusivement à la photographie des lignes de front de la guerre d’Espagne.

EUR.

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine la.roulotte.ecarlate@gmail.com



