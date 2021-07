Lanmeur Lanmeur Finistère, Lanmeur Le vol coloré des papillons Lanmeur Lanmeur Catégories d’évènement: Finistère

Lanmeur Finistère Lanmeur Venez vous balader autour du jardin partagé pour observer les papillons colorés de l’été. Nous en apprendrons un peu plus sur leur vie et nous verrons comment les reconnaitre dans nos jardins. RDV au jardin partagé de Lanmeur. – Sortie en compagnie d’un animateur nature, proposée par le CPIE Pays de Morlaix.

– Prévoir de bonnes chaussures et des vêtements adaptés à la météo.

