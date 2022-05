WEBINAIRE Horizon Europe 2021 En ligne Le Vivier-sur-Mer Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Le Vivier-sur-Mer

WEBINAIRE Horizon Europe 2021 En ligne, 16 décembre 2020 08:45, Le Vivier-sur-Mer. Mercredi 16 décembre 2020, 08h45 Sur place https://docs.google.com/forms/d/1OLS3NO2uy3Ammsro6L53yttCOl20iCBI5QNWJFB3y0o/edit?usp=sharing “Préparez-vous à Horizon Europe :les financements européens sont-ils adaptés à mon entreprise, à mes projets ?” Dès 2021, Horizon Europe, le nouveau programme cadre européen dédié à la recherche et l’innovation va offrir de nombreuses opportunités pour les entreprises pour la période 2021-2027. Ces financements correspondent ils à vos projets, votre stratégie ? Préparez-vous en vous posant les bonnes questions ! Au programme + Introduction : appréhender les attendus des financements européens I Equipe Europe 7TB + Eclairage d’une entreprise impliquée dans un projet européen… I Sarah Letemplier, Manros Therapeutics/Perha Pharma En ligne Bretagne 35960 Le Vivier-sur-Mer Ille-et-Vilaine mercredi 16 décembre 2020 – 08h45 à 09h30

Détails Heure : 08:45 - 09:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Le Vivier-sur-Mer Autres Lieu En ligne Adresse Bretagne Ville Le Vivier-sur-Mer lieuville En ligne Le Vivier-sur-Mer Departement Ille-et-Vilaine

En ligne Le Vivier-sur-Mer Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-vivier-sur-mer/

WEBINAIRE Horizon Europe 2021 En ligne 2020-12-16 was last modified: by WEBINAIRE Horizon Europe 2021 En ligne En ligne 16 décembre 2020 08:45 En ligne Le Vivier-sur-Mer Le Vivier-sur-Mer

Le Vivier-sur-Mer Ille-et-Vilaine