Ce webinaire est organisé dans le cadre de la dynamique des réseaux de soutien aux projets européens, le Réseau Noé Bretagne. Un mécanisme plus proche des industriels

Les financements en cascade ont vocation à financer via des fonds H2020, des projets individuels ou collectifs de PME, souvent de TRL élevés comme du prototypage ou de l’expérimentation. L’objectif est une approche thématique, rapide et simple. Le Cascade Funding est un financement ciblé et rapide de l‘Union Européenne dédié aux PME. L’attribution de ces subventions est gérée directement sur les territoires (nationaux, régionaux) par des organismes intermédiaires (pôle, technopoles, agences de développements, associations etc…) pour la Commission européenne. De nombreux appels à projets ouvert

Le cascade funding permet un accès rapide, souvent sous 2 mois, à des financements européens jusqu’à 180.000€ en général. A travers ce webinaire, nous nous proposons de vous donner quelques exemples de ces financements disponibles en ce moment, les clés d’attributions et des retours d’expérience. Le programme (60 minutes) :

AU PROGRAMME, une rapide introduction du mecanisme Cascade Funding, puis présentation des projets: OASIS, appel à projet ouvert aux PME qui souhaitent développer des produits ou procédés intégrant des nanotechnologies

S3 Food sur les TIC en agroalimentaire ainsi que le témoignage d’un bénéficiaire

ValuSect sur le développement de la filière insecte en alimentation

Digi-B-Cube sur les innovations digitales pour le secteur médical

Boost 4 Health Capitalisation Sur l’accélération de la capacité d’internationalisation des PME du secteur des Sciences du vivant (e-Santé, nutrition pour la santé humaine et animale, biotechnologies, technologies médicales, pharmaceutiques) + d’infos : Bretagne Développement Innovation

Cécile Guyon

0760 296 154 7 Technopoles de Bretagne

Pauline Presse

02 98 05 70 10 Pôle VALORIAL

Adrienne Gentil

02 99 31 53 07 Pôle EMC2

Coline Fiquet

02 28 44 36 03 BIOTECH SANTE BRETAGNE

Adeline JACOB

vendredi 6 novembre 2020 – 10h00 à 11h00

