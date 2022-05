Webinaire 7Technopoles : reprendre ses activités en toute sécurité En ligne Le Vivier-sur-Mer Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Webinaire 7Technopoles : reprendre ses activités en toute sécurité En ligne, 6 mai 2020 10:30, Le Vivier-sur-Mer. Mercredi 6 mai 2020, 10h30 Sur place Sur inscription https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZW6Emf6RC6HMNksZJgRj8LrgeFGO27m1fDjXGCsR4dPR1xQ/viewform 1h30 d’info et d’échanges avec la Direccte, Carsat, DDPP et Fidal Comment reprendre ses activités dans le cadre de la crise sanitaire tout en garantissant la sécurité et le confort de ses équipes et de ses clients ? C’est le thème de ce webinaire, organisé par les 7Technopoles Bretagne à destination des entreprises innovantes et industrielles bretonnes, qui se tiendra le mercredi 6 mai 2020 de 10h30 à 12h en visioconférence. Des experts de la DIRECCTE, de la CARSAT, la DDPP ainsi que du cabinet FIDAL répondront à vos questions sur les mesures concrètes, sanitaires et organisationnelles à mettre en place et les bonnes pratiques pour une reprise sereine. En ligne Bretagne 35960 Le Vivier-sur-Mer Ille-et-Vilaine mercredi 6 mai 2020 – 10h30 à 12h00

