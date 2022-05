Webinaire : 1h d’échanges avec les acteurs publics En ligne Le Vivier-sur-Mer Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Le Vivier-sur-Mer

Webinaire : 1h d’échanges avec les acteurs publics En ligne, 15 avril 2020 14:00, Le Vivier-sur-Mer. 15 et 16 avril 2020 Sur place Sur inscription http://7technopoles-bretagne.bzh/3-webinaires-dechanges-avec-les-pouvoirs-publics-pour-les-entreprises-innovantes/ Questions/réponses avec les pouvoirs publics sur les dispositifs de soutien aux entreprises mis en place dans le cadre de la crise sanitaire à l’attention des entreprises innovantes de Bretagne Les 7 Technopoles Bretagne et les French Tech régionales organisent une série de webinaires sous forme de questions/réponses avec les pouvoirs publics sur les dispositifs de soutien aux entreprises mis en place dans le cadre de la crise sanitaire à l’attention des entreprises innovantes de Bretagne. Objectif : permettre aux startups et aux entreprises innovantes et industrielles du territoire d’échanger directement avec les représentants de l’Urssaf, la BPI, la Direccte, la Banque de France, la Direction Régionale des Finances Publiques ou encore la Région Bretagne pour trouver des solutions aux problématiques qu’elles rencontrent. Les webinaires ont lieu : – Pour les entreprises du 35 : Mardi 7 avril à 10h30 – Pour les entreprises du 56 : Mercredi 15 avril à 14h – Pour les entreprises du 22 et 29 : Jeudi 16 avril à 14h Avec les interventions de représentant de : Banque de France Bpifrance Direccte DRFIP Région Bretagne Urssaf Bretagne Afin d’être le plus précis dans les réponses qui vous seront apportées par les pouvoirs publics, les questions seront à soumettre à l’avance lors de l’inscription. Pour plus d’infos, rapprochez-vous de votre technopole de proximité. En ligne Bretagne 35960 Le Vivier-sur-Mer Ille-et-Vilaine mercredi 15 avril 2020 – 14h00 à 15h00

jeudi 16 avril 2020 – 14h00 à 15h00

Détails Heure : 14:00 - 15:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Le Vivier-sur-Mer Autres Lieu En ligne Adresse Bretagne Ville Le Vivier-sur-Mer lieuville En ligne Le Vivier-sur-Mer Departement Ille-et-Vilaine

En ligne Le Vivier-sur-Mer Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-vivier-sur-mer/

Webinaire : 1h d’échanges avec les acteurs publics En ligne 2020-04-15 was last modified: by Webinaire : 1h d’échanges avec les acteurs publics En ligne En ligne 15 avril 2020 14:00 En ligne Le Vivier-sur-Mer Le Vivier-sur-Mer

Le Vivier-sur-Mer Ille-et-Vilaine