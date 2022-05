Connect’in Lorient – MATINALE XXL En ligne Le Vivier-sur-Mer Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Le Vivier-sur-Mer

Connect’in Lorient – MATINALE XXL En ligne, 21 janvier 2021 09:00, Le Vivier-sur-Mer. Jeudi 21 janvier 2021, 09h00 Sur place Gratuit https://www.cometmedias.com/matinaleXXL/ 8 sessions Com/Marketing/Digital. Une demi-journée pour se former, s’informer, échanger avec des experts (thématiques RH, communication et numérique). 4*2 sessions dans 2 salles virtuelles en live streaming – puis en replay #ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES

Comment les institutions accompagnent-elles les entreprises en période de crise ? Les solutions présentes sur le territoire

par Fabienne LE GALLIOT – Responsable Marketing & Commercial chez CCI du Morbihan et Arnaud RENTENIER – Directeur Appui aux entreprises et à l’innovation chez Lorient Technopole #ENGAGEMENT_COLLABORATEURS

Comment produire des événements internes pour remobiliser les équipes en période de crise sanitaire ?

par Romain CONNEHAYE de HAPPY PROD et Joël DURU de PRECONTACT #MANAGEMENT

Comment animer la dynamique collective et collaborative des équipes dans un monde anxiogène et incertain ?

par Steven POINOT de HUMANELY #COMMERCE DE PROXIMITE

Qu’attendre des plateformes de commerce de proximité ? L’exemple de villes&shopping Pays de Redon

par Denis SAFFRAY, co-fondateur de Ville&Shopping et Cyrille CHAUDOIT de TALENCO #RSE

D’action RSE à l’entreprise à mission, comment initier la démarche ?

par Marion ANDRO de B-SIDE #TOURISME & NUMERIQUE

Comment générer des contacts qualifiés et les transformer ?

Par Guillaume CROMER de ID TOURISME #WEBMARKETING

Quelle stratégie webmarketing mettre en œuvre et comment définir le budget nécessaire à l’atteinte de vos objectifs ?

par Sandra RETAILLEAU de DIGITALKEY #MARKETING

Comment digitaliser le marketing et la démarche commerciale ?

par Michel BRÉBION de WINBOUND En ligne Bretagne 35960 Le Vivier-sur-Mer Ille-et-Vilaine jeudi 21 janvier 2021 – 09h00 à 13h00 Lorient Technopole – Com&Médias – CCI 56

Détails Heure : 09:00 - 13:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Le Vivier-sur-Mer Autres Lieu En ligne Adresse Bretagne Ville Le Vivier-sur-Mer lieuville En ligne Le Vivier-sur-Mer Departement Ille-et-Vilaine

En ligne Le Vivier-sur-Mer Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-vivier-sur-mer/

Connect’in Lorient – MATINALE XXL En ligne 2021-01-21 was last modified: by Connect’in Lorient – MATINALE XXL En ligne En ligne 21 janvier 2021 09:00 En ligne Le Vivier-sur-Mer Le Vivier-sur-Mer

Le Vivier-sur-Mer Ille-et-Vilaine