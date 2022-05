Cerner les défis de l’innovation grâce à l’industrie créative En ligne Le Vivier-sur-Mer Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Cerner les défis de l’innovation grâce à l’industrie créative En ligne, 3 décembre 2020 08:30, Le Vivier-sur-Mer. Jeudi 3 décembre 2020, 08h30 Sur place Pour accéder au webinaire, inscription obligatoire https://register.gotowebinar.com/register/1796254965151592972 Echange avec Albéric TELLIER sur le management de l’innovation Le chemin de l’innovation n’es pas linéaire. Développer des idées nouvelles, ajuster sa position, changer de direction, surmonter les tensions sont autant de challenges pour l’entrepreneur. Albéric TELLIER nous propose d’appréhender au mieux les processus d’innovation à travers un voyage de 60 ans d’histoire de la musique. Il est parti de sa passion pour la musique pour expliquer les grands défis qui découlent du management de l’innovation. Dirigeants, managers, nous avons tous à apprendre du processus créatif qui a guidé des artistes et des groupes renommés de différentes générations et tirer des enseignements. Pour vous inscrire et assister au webinaire

=> https://register.gotowebinar.com/register/1796254965151592972 En ligne Bretagne 35960 Le Vivier-sur-Mer Ille-et-Vilaine jeudi 3 décembre 2020 – 08h30 à 10h00

