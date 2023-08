A la découverte d’un gentilhomme du Vairais et de son domaine du Vivier Le Vivier Saint-Cosme-en-Vairais Catégories d’Évènement: Saint-Cosme-en-Vairais

Sarthe A la découverte d’un gentilhomme du Vairais et de son domaine du Vivier Le Vivier Saint-Cosme-en-Vairais, 16 septembre 2023, Saint-Cosme-en-Vairais. A la découverte d’un gentilhomme du Vairais et de son domaine du Vivier 16 et 17 septembre Le Vivier La visite du domaine est gratuite. Les promenades en calèche (uniquement le Dimanche) sont payantes (adultes = 10 €, enfants de moins de 12 ans = 5 €) Découverte du domaine du Vivier à Saint Cosme en Vairais sur lequel Charles-François De Tascher a fait construire un château à la fin du XVIIIe siècle. La visite sera commentée par Thierry Dubuisson à l’occasion de la sortie de son livre » Un gentilhomme du Vairais, le chevalier De Tascher « . Des danses traditionnelles du Perche et du Maine seront présentées et des promenades en calèche seront proposées (uniquement le Dimanche). Le Vivier 72110 Saint Cosme en Vairais Saint-Cosme-en-Vairais 72110 Sarthe Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Patrimoine du Vairais Détails Catégories d’Évènement: Saint-Cosme-en-Vairais, Sarthe Autres Lieu Le Vivier Adresse 72110 Saint Cosme en Vairais Ville Saint-Cosme-en-Vairais Departement Sarthe Lieu Ville Le Vivier Saint-Cosme-en-Vairais latitude longitude 48.275091;0.459459

Le Vivier Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-cosme-en-vairais/