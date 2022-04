Le Vivier Réinventer FESTIVAL Théâtre El Duende Ivry-sur-Seine Catégories d’évènement: île de France

Ivry-sur-Seine

Le Vivier Réinventer FESTIVAL Théâtre El Duende, 6 mai 2022, Ivry-sur-Seine. Les CriArts présentent leur 2ème festival pluridisciplinaire : Le Vivier, FESTIVAL ARTISTIQUE POPULAIRE SOCIAL ÉDUCATIF.

Date et horaire exacts : Le vendredi 06 mai 2022

de 17h00 à 23h00

Les CriArts présentent leur 2ème festival pluridisciplinaire :

Le Vivier, FESTIVAL ARTISTIQUE POPULAIRE SOCIAL ÉDUCATIF. Notre volonté est d’ouvrir à une programmation engagée et jeune, qui laisse place au renouveau, à la créativité et à la palpitation en créant un endroit de rencontre et de partage.Le Vivier se voulant être un bastion populaire, social et éducatif, nous nous orientons vers des sujets sociaux actuels.Ce festival se déroule sur deux jours et a pour thème : Réinventer. Cette première journée du 6 mai s’intitule Réinventer le temps. : + Deux performances :

Série Électronique Ô performance musicale et théâtrale, librement inspirée de L’Odyssée d’Homère. Proposée par la Compagnie des CriArts

TURFU Project, pièce de danse contemporaine, invite à un voyage vers le futur à la fois unique, amusant et inattendu. Proposé par Le Dahu Collective + Une exposition :

Pause Série photographique d'Amaury Cornu + Un dj set surprise pour clôturer cette journée :

Tarif Réduit 13 euros

Tarif Groupe 11 euros

Enfants -10 ans / Association 8 euros :Théâtre El Duende

23 rue Hoche 94200 Ivry-sur-Seine

Métro : Ligne 7 Mairie d’Ivry

Bus : ligne 132/323 arrêt Jean Le Galleu

Vélib : station n°42012 – 1 rue Henri Barbusse :reservations@theatre-elduende.com

lescriarts@gmail.com

L'équipe du Vivier et ses nombreux partenaires seront ravis de vous y retrouver. laciedescriarts.com Théâtre El Duende 23 rue Hoche Ivry-sur-Seine 94200 Contact : https://www.facebook.com/events/497499675428876 0675825078 reservations@theatre-elduende.com https://www.facebook.com/laciedescriarts

