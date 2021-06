Cugnaux autour de l'Espace Mosaïque Cugnaux, Haute-Garonne Le Vivier en fête voyage au Japon autour de l’Espace Mosaïque Cugnaux Catégories d’évènement: Cugnaux

Le Vivier en fête voyage au Japon vendredi 2 juillet. De nombreuses animations de 16h30 à 19h vous sont proposées sous forme de parcours de jeux, structures gonflables… À 21h30, rendez-vous pour la projection en plein air du film Mon voisin Totoro.

2021-07-02T00:00:00 2021-07-02T23:59:00

