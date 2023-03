DESIGN TEXTILE, du stylet à l’aiguille Le VIVIER des créateurs, 1 avril 2023, Aber-Wrac'h.

DESIGN TEXTILE, du stylet à l’aiguille 1 et 2 avril Le VIVIER des créateurs

Styliste pour des filatures françaises pendant 15 ans, j’ai développé un univers créatif basé sur les arts du fil (les techniques de tricot et crochet) et les harmonies de couleurs. Depuis 2009 j’imagine et fabrique des bijoux comme des accessoires, tous dits « textiles ».

En 2022 je renoue avec mon premier métier de designer textile et donne la part belle aux petites pièces de notre dressing : sacs, pochettes, étuis, écharpes…

Puisqu’il nous est aujourd’hui nécessaire de repenser notre consommation, ces objets sont conçus dans leur forme pour leur utilité, dans leurs matières pour leur durabilité.

Mais, parce qu’il nous est aussi important de sublimer notre quotidien, leur design se veut unique, reflet de mon lieu de vie et de création exceptionnel, le pays des Abers ! Les décors, souvent animaliers ou végétaux, sont ainsi imaginés et dessinés sur tablette graphique, puis imprimés en Angleterre sur des tissus de qualité, avant de trouver le partenaire français… De retour à l’atelier, nos goélands et autres motifs originaux sont coupés pour la confection d’accessoires. La souplesse du procédé de production permet un renouvellement rapide des collections, gage de pouvoir proposer des objets exclusifs.

Mon travail est principalement exposé dans une petite boutique du port de l’Aber Wrach, le VIVIER des Créateurs où vous pouvez aussi retrouver les réalisations d’artisans locaux comme la céramique de Naïg Oulhen (ABERAKU). Pour ce moment d’échanges privilégiés qu’offrent les JEMA, je vous y attends, dans un espace modulé de façon à pouvoir vous faire découvrir non seulement les produits finis mais aussi les matières, fournitures et outils nécessaires à leur élaboration et bien sûr les techniques utilisées. L’atelier s’installe à la boutique !

Christine Quéguiner

Le VIVIER des créateurs 420 AR PALUD Aber-Wrac’h 29870 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/tine-creations »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:30:00+02:00 – 2023-04-01T12:30:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:30:00+02:00

textile motif exclusif

Christine Quéguiner