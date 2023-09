En son lieu Le Vivat Armentières Catégories d’Évènement: Armentières

Nord En son lieu Le Vivat Armentières, 18 novembre 2023, Armentières. En son lieu Samedi 18 novembre, 20h00 Le Vivat 12 € ou 21 € Manifestement, pour Christian Rizzo, la danse ne se conçoit pas sans qu’y soit associé le lieu qui l’a vue naître. Cela peut-être dans une ruelle d’Istanbul (dans d’après une histoire vraie), ou dans un club techno de Manchester au début des années 1980 (dans le syndrome ian)… ou encore à l’Opéra de Lille, qu’il a marqué de ses visions et de ses inspirations durant cinq ans d’une résidence joyeusement mouvementée de 2007 à 2012, et qu’il retrouve avec enthousiasme en cette saison d’anniversaire. C’est « hors tous murs » qu’il a conçu cette nouvelle pièce, élaborée pour et avec le danseur Nicolas Fayol, issu de l’univers du hip-hop. Une création intitulée en son lieu, qui a germé en extérieur, loin du studio de danse « au point de penser le geste en relation avec les bruits, souffles et paysages naturels qui l’ont fait jaillir ». Réimplantée sur scène, en son lieu conserve la trace des paysages qui ont entouré sa conception. Quelques fleurs, un rocher, les lumières plastiques de Caty Olive et les créations électro du duo Puce Moment apportent leurs forces évocatrices à ce portrait d’un danseur en perpétuelle échappée belle. Dans le cadre du NEXT festival Distribution en son lieu

Création 2020,

solo pour Nicolas Fayol Christian Rizzo chorégraphie, scénographie, costumes

Caty Olive création lumière

Pénélope Michel, Nicolas Devos (Cercueil / Puce Moment) création musicale Avec

Nicolas Fayol interprétation Allons-y en bus ! Navette gratuite au départ de l’Opéra de Lille, sur réservation un mois avant la représentation. Le Vivat 4 place saint vaast, armentières Armentières 59280 Nord Hauts-de-France 03 20 77 18 77 https://levivat.net/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-lille.fr/selection/event/date?productId=102055518682>mStepTracking=true »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T20:00:00+01:00 – 2023-11-18T21:00:00+01:00

2023-11-18T20:00:00+01:00 – 2023-11-18T21:00:00+01:00 Alexis Jamet Détails Catégories d’Évènement: Armentières, Nord Autres Lieu Le Vivat Adresse 4 place saint vaast, armentières Ville Armentières Departement Nord Lieu Ville Le Vivat Armentières latitude longitude 50.687472;2.882592

Le Vivat Armentières Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/armentieres/