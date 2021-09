Fontenay-sous-Bois La Fonderie Fontenay-sous-Bois, Val-de-Marne Le vivant à l’œuvre à La Fonderie, communs et ateliers: nuances de noirs, nuances de blancs La Fonderie Fontenay-sous-Bois Catégories d’évènement: Fontenay-sous-Bois

Val-de-Marne

Le vivant à l’œuvre à La Fonderie, communs et ateliers: nuances de noirs, nuances de blancs La Fonderie, 17 octobre 2021, Fontenay-sous-Bois. Le vivant à l’œuvre à La Fonderie, communs et ateliers: nuances de noirs, nuances de blancs

La Fonderie, le dimanche 17 octobre à 11:00

Se croiseront dans cette architecture industrielle artistiquement reconvertie depuis 2006, des espaces servants aux espaces servis : les peintures calligraphiques de Luc Arrignon, une performance racines et ancrages de Eugenia Reznik, la vitalité du Brésil et des lumières scandinaves dans les gravures de Anita Ljung, les bois gravés de Jack Houghton, les sculptures acier de Gerardo de Pablo, les impressions 3D de Eduardo di Gregorio, les paysages de Maïté Goblet, les robots de Thierry Deroche, les portraits d’ici et du monde de Françoise Daganaud, les portraits intérieurs de Katia Calisi, les sculptures et paysages organiques de Giorgio Petracci, les matières de blanc avec Sun Mi Kim et son Fil Rouge qui nous conduira d’un espace à l’autre, les scandales corsés et monotypes de Mireille Mingarelli, les papiers tissés-assemblés de Marion Legouy, les profondeurs du papier brûlé de Min Soon Moon et ses blocs céramique, la gravure-poésie de Dana Radulescu , les envers du tableau exhumés par Pierre Cauchois, les sténopés de Daniel Delanoye, les fusains de Bruno Liance, les encres de Anja Kornerup-Bang. Journées nationales de l’architecture La Fonderie 23 rue de Neuilly 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois La Redoute, Le Fort Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-17T11:00:00 2021-10-17T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fontenay-sous-Bois, Val-de-Marne Autres Lieu La Fonderie Adresse 23 rue de Neuilly 94120 Fontenay-sous-Bois Ville Fontenay-sous-Bois lieuville La Fonderie Fontenay-sous-Bois