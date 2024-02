Le Vistel Brothers Quartet au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris, lundi 25 mars 2024.

Le lundi 25 mars 2024

de 21h30 à 22h30

.Tout public. payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros

Jazz — Les frères Vistel, sont un groupe dont la base musicale nous met en contact avec l’âme de ce que nous appelons le jazz. Jorge et Maikel ont collaboré tout au long de leur carrière avec Quincy Jones, David Murray, Alfredo Rodríguez, Steve Coleman, Francois Mountain, Greg Osby et Gonzalo Rubalcaba.

Jorge et Maikel Vistel sont le reflet d’un jazz éclectique qui parvient à réconcilier les valeurs, les idées, les tendances, l’histoire et l’actualité, en unissant divers systèmes et concepts. Leur musique est un défi à nos conventions, aux émotions, aux sentiments, à la symétrie et à tout ce qui est fixe et constant. A chaque concert, ils aiguisent la concentration du public, augmentent la capacité créative de ceux qui les écoutent. Le tout sous un prisme énergétique de plaisir et de jouissance qui remplit les salles de concert, les clubs et les théâtres du monde entier.

Jorge Vistel : trompette

Maikel Vistel : saxophone tenor

Yoni Zelnik : contrebasse

Lukmil Pérez : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. Des concerts et jam sessions ont lieu tous les soirs de la semaine.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

